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МО РФ опубликовало фото летящего бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС

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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
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Министерство обороны РФ опубликовало уникальную фотографию полета в облаках бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Оно размещено в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Бомбардировщик Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Самолет в длину составляет около 50 м, таких же размеров достигает и размах крыльев. Максимальная взлетная масса — 185 т. Он способен развить максимальную скорость 830 км/ч.

Портал iz.ru писал о том, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 из новой партии самолетов этого типа совершит первый полет уже в начале 2018 года. Новые суда оснастят интеллектуальной авионикой.

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