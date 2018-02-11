МО РФ опубликовало фото летящего бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС

Министерство обороны РФ опубликовало уникальную фотографию полета в облаках бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Оно размещено в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Полет в облаках стратегического турбовинтового бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС авиабазы Энгельс #ВКС pic.twitter.com/xByvLXam0F — Минобороны России (@mod_russia) February 10, 2018

Бомбардировщик Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55. Самолет в длину составляет около 50 м, таких же размеров достигает и размах крыльев. Максимальная взлетная масса — 185 т. Он способен развить максимальную скорость 830 км/ч.

Портал iz.ru писал о том, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 из новой партии самолетов этого типа совершит первый полет уже в начале 2018 года. Новые суда оснастят интеллектуальной авионикой.