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В массовой драке в центре Москвы пострадал один человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В массовой драке в центре Москвы пострадал один человек. Как передает РЕН ТВ, в результате конфликта 38-летний член сборной России по греко-римской борьбе получил колото-резаное ранение.

Сообщается, что драка произошла на Сухаревской площади в Москве. Участники конфликта задержаны, пострадавший госпитализирован. По некоторым сведениям, инцидент произошел после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Портал iz.ru писал о массовой драке, произошедшей вечером 10 февраля на Думской улице в центре Санкт-Петербурга.

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