В массовой драке в центре Москвы пострадал один человек. Как передает РЕН ТВ, в результате конфликта 38-летний член сборной России по греко-римской борьбе получил колото-резаное ранение.

Сообщается, что драка произошла на Сухаревской площади в Москве. Участники конфликта задержаны, пострадавший госпитализирован. По некоторым сведениям, инцидент произошел после распития спиртных напитков в ближайшем ресторане. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Портал iz.ru писал о массовой драке, произошедшей вечером 10 февраля на Думской улице в центре Санкт-Петербурга.