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Более 10 тыс. человек остались без света из-за аварии в Воронеже

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Авария на линии электропередачи оставила без света более 400 домов Воронежа с не менее 10 тыс. жителей.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воронежской горэлектросети.

Авария произошла около 8:20 мск 11 февраля.

По словам собеседника агентства, без электричества остаются жилые дома в Советском и Кoминтерновском районах.

По данным сайта «Воронежской горэлектросети», всего внеплановые отключения затронули не менее 400 домов 30 улиц. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоэтажных домов.

5 февраля аварийное отключение магистральной линии электропередачи оставило без света почти 9 тыс. жителей Якутии.

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