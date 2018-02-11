СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкальского края

Следователи опубликовали видео обысков в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края после того, как накануне там был задержан бывший руководитель ведомства Михаил Кузьминов.

По версии следствия, Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова вводили в заблуждение получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения денег. От их действий пострадало не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб на общую сумму более 10,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах министра, четырех его замов, бухгалтерии и других. Планируется изъять документы, имеющие значение для заведенного уголовного дела.