Пять человек спасли при пожаре в доме на юге Москвы
Пожар произошел в трехкомнатной квартире в одном из пятиэтажных домов на Пролетарском проспекте на юге Москвы. Об этом заявила пресс-служба столичного главка МЧС.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 15 кв. м.
Из горящей квартиры были спасены пять человек. До прибытия пожарных самостоятельно покинули помещение еще двое.
Информации о пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Портал iz.ru 10 февраля писал о гибели шестилетнего ребенка при пожаре в Челябинске. Оставленный без присмотра взрослых мальчик играл со спичками, в результате чего загорелась мебель в квартире.