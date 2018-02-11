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Пять человек спасли при пожаре в доме на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пожар произошел в трехкомнатной квартире в одном из пятиэтажных домов на Пролетарском проспекте на юге Москвы. Об этом заявила пресс-служба столичного главка МЧС.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 15 кв. м. 

Из горящей квартиры были спасены пять человек. До прибытия пожарных самостоятельно покинули помещение еще двое. 

Информации о пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. 

Портал iz.ru 10 февраля писал о гибели шестилетнего ребенка при пожаре в Челябинске. Оставленный без присмотра взрослых мальчик играл со спичками, в результате чего загорелась мебель в квартире.

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