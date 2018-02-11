Несколько человек погибли при взрыве газа в Узбекистане

Взрыв газа в частном доме привел к гибели людей в Самаркандской области Узбекистана, число жертв устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в 5:40 (3:40 мск) в Пастдаргамском районе. В результате вспышки газовоздушной смеси часть дома обрушилась, передает «РИА Новости».

В пресс-службе ведомства заявили, что число жертв и пострадавших уточняется.

Ранее 11 февраля сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали при взрыве газового баллона на карнавале в городе Оруро в Боливии.