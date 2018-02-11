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Составлен портрет типичного столичного преступника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прокуратура Москвы составила портрет среднестатистического преступника столицы. Таковым является приезжий мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием, говорится в материалах ведомства.

Такие выводы были сделаны на основании 33 тыс. выявленных в 2017 году виновников преступлений. Согласно анализу, порядка 84% преступлений совершали мужчины. Из них порядка 65% не имели постоянного источника дохода. Половина задержанных — мужчины в возрасте 30–49 лет.

Уточняется, что Москва лидирует в стране по общему числу преступлений, которые совершают приезжие. В основном это мужчины, взрослевшие в годы перестройки или в 1990-е годы и не нашедшие постоянного источника дохода, уточняет ТАСС.

Ранее в феврале мэр Москвы Сергей Собянин отметил роль прокуратуры столицы в снижении преступлений в городе на треть в 2017 году. 

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