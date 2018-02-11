СК проводит обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания чиновников

Следователи проводят обыски в минсельхозе Забайкальского края после задержания министра сельского хозяйства региона и его заместителя. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

«Несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, в бухгалтерии и других помещениях. В ходе обысков будут изъяты и приобщены к уголовному делу документы, имеющие значение для предварительного следствия», — говорится в сообщении ведомства.

Портал iz.ru писал о задержании главы забайкальского минсельхоза Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в прошлом году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи на покупку семян, кормов и техники. Однако чиновники требовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, ранее полученные из фонда поддержки предпринимателей. Незаконно взысканные 10 млн рублей задержанные чиновники выдали в качестве займа рублей другому сельхозпредприятию.

Сообщается, Кузьминов был назначен министром сельского хозяйства Забайкальского края в 2016 году. До этого он возглавлял Петровск-Забайкальский мясокомбинат. Пресс-служба регионального правительства 10 февраля сообщила о том, что он днем ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. Отмечается, что губернатор Наталья Жданова его подписала.