Подготовка к Новому году проходит в Китае

Осталась всего неделя! В Китае вовсю готовятся к Новому году. Иначе его называют Праздник весны, или Лунный новый год. Каждый год дата торжества меняется, а отмечают его 15 дней. Вместо елки китайцы украшают Дерево света фонариками и гирляндами. Есть и народные традиции: отдать все долги и выбросить всё ненужное из дома.

Тотемное животное этого года — желтая земляная собака. В китайском зодиаке 12 животных — покровителей каждого года. Но главный герой праздника — монстр по имени Нянь. По легенде он пожирал детей и домашний скот. Чудище можно изгнать громкими звуками и фейерверками.