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Теплоход «Игорь Фархутдинов» прибыл на Сахалин после ледового плена

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Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
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Пассажирский теплоход «Игорь Фархутдинов» в сопровождении ледокола прибыл в порт Корсаков на Сахалине после ледового плена в Охотском море.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Вечером 5 февраля судно вышло из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова. На его борту находились 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили льды толщиной до 1,5 м.

«Игорь Фархутдинов» пытался самостоятельно пробиться вперед, маневрируя между ледовыми полями. Власти Сахалина рассчитывали, что с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится. Однако этого не произошло, и на помощь был отправлен ледокол «Капитан Хлебников». Во второй половине дня 9 февраля он подошел к запертому между ледовых полей теплоходу и начал выводить его в безопасные воды.

В следующий рейс на Курильские острова судно выйдет уже 12 февраля. Как ожидается, утром начнется посадка пассажиров и размещение на борту грузов.

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