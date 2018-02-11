Двое пострадали в ДТП со «скорой» на юго-западе Москвы

Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи на улице Полбина в Москве. Об этом в воскресенье передает РЕН ТВ.

Сообщается, что авария произошла на улице Полбина. Обстоятельства аварии уточняются.

Портал iz.ru писал о том, что один человек погиб, еще десять пострадали в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ и Lada Granta на трассе «Кавказ» в Чечне. Инцидент произошел между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи утром в воскресенье, 11 февраля.