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Двое пострадали в ДТП со «скорой» на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи на улице Полбина в Москве. Об этом в воскресенье передает РЕН ТВ.

Сообщается, что авария произошла на улице Полбина. Обстоятельства аварии уточняются.

Портал iz.ru писал о том, что один человек погиб, еще десять пострадали в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ и Lada Granta на трассе «Кавказ» в Чечне. Инцидент произошел между населенными пунктами Шаами-Юрт и Хамби-Ирзи утром в воскресенье, 11 февраля.

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