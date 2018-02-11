В Дубае готов к открытию самый высокий отель в мире

Самый высокий отель в мире открывается в Дубае 11 февраля. Об этом в воскресенье, 11 февраля, передает Khaleej Times.

По данным издания, новый отель Gevora расположен на центральном шоссе Sheikh Zayed Road. Его высота составляет 356 м, в нем 75 этажей. До этого момента мировой рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 м.

Портал iz.ru писал о том, что компания американского лидера Дональда Трампа Trump Organization продает отель в небоскребе SoHo на Манхэттене в Нью-Йорке. Такое решение связано с низкой прибылью гостиницы из-за непопулярности республиканца Трампа в поддерживающем демократов Нью-Йорке.