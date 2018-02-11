Прямой эфир

Армия Египта уничтожила 16 боевиков на севере Синая

0
Фото: REUTERS/Ministry of Defence
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Египетские силовики за время масштабной антитеррористической операции на севере и в центре Синайского полуострова уничтожили 16 экстремистов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вооруженных сил Египта.

«Нанесены удары и уничтожены 66 объектов, которые использовались террористами... Обнаружены и обезврежены 12 взрывных устройств, которые были подготовлены и заложены преступниками для атак на военных и полицию», — говорится в документе.

Отмечается, что четверо боевиков арестованы, еще более тридцати подозреваемых задержаны.

Кроме того, были уничтожены также склады взрывчатки и оружия, подпольная лаборатория по производству взрывчатки и несколько десятков автомобилей.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что сотрудники силовых структур Египта проводят на севере и в центре Синайского полуострова масштабную антитеррористическую операцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Египет опроверг участие ВС Израиля в ударах по боевикам на Синае
Египетский офицер погиб при обезвреживании бомбы на севере Синая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017