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Шесть человек погибли при взрыве газового баллона на карнавале в Боливии

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Фото: REUTERS/David Mercado
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По меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали при взрыве газового баллона на карнавале в городе Оруро в Боливии. Об этом передает El Comercio.

Сообщается, что среди погибших четыре ребенка. По предварительным данным, баллон с газом взорвался у уличного торговца, который стоял возле входа на карнавал. Взрывная волна повредила здания и ранила людей в радиусе до 50 м, пишет RT.

Портал iz.ru писал о том, что в результате взрыва газа в жилом дома на севере Петербурга пострадали четыре человека. Состояние их здоровья медики оценили как тяжелое. Сообщалось, что ЧП произошло во время работ по установке натяжных потолков. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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