США продолжат оказывать поддержку Колумбии в области безопасности

Армия США продолжит поддерживать своих колумбийских коллег в период восстановления латиноамериканской республики после полувекового вооруженного внутреннего конфликта.

Об этом завил глава Южного командования вооруженных сил США Курт Тидд.

«Вооруженные силы наших стран работают вместе в течение десятилетий. Мы продолжим играть роль в поддержке США колумбийского народа в этот постконфликтный период», — цитирует его ТАСС.

Осенью 2016 года глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране. Оно должно было положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тыс. человек.

В июне портал рассказал, что оружие индивидуального пользования, находившееся у повстанцев из РВСК, сдано миссии ООН, сообщается в распространенном в понедельник сообщении миссии.