Прямой эфир

США продолжат оказывать поддержку Колумбии в области безопасности

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/El Comercio
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия США продолжит поддерживать своих колумбийских коллег в период восстановления латиноамериканской республики после полувекового вооруженного внутреннего конфликта.

Об этом завил глава Южного командования вооруженных сил США Курт Тидд.

«Вооруженные силы наших стран работают вместе в течение десятилетий. Мы продолжим играть роль в поддержке США колумбийского народа в этот постконфликтный период», — цитирует его ТАСС.

Осенью 2016 года глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране. Оно должно было положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тыс. человек.

В июне портал рассказал, что оружие индивидуального пользования, находившееся у повстанцев из РВСК, сдано миссии ООН, сообщается в распространенном в понедельник сообщении миссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колумбия уничтожит до конца года 100 тыс. га плантаций коки
В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017