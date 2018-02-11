Фигуристы Соловьев и Боброва стали третьими в коротком танце командного турнира

Российские фигуристы Дмитрий Соловьев и Екатерина Боброва показали третий результат в короткой программе на командном турнире во время Олимпиады в Пхенчхане.

Как рассказали сами семикратные чемпионы России в танцах на льду, в целом они результатом довольны, хотя и расстроены из-за снижения оценки за обязательный элемент румбу. Это не позволило им набрать дополнительных очков.

«Прокатом мы очень довольны — был контакт между нами. По внутренним ощущениям это был лучший прокат за сезон», — цитирует Соловьева ТАСС.

Боброва и Соловьев в воскресенье уступили менее балла американцам Майе и Алексу Шибутани, победу в коротком танце одержали канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр.

Таким образом, сборная Канады после трех видов набрала 27 очков и лидирует в командном турнире, у американцев — 23 балла, у россиян — 21.

Фигуристы отметили, что положение команд в зачете еще может измениться.

«Не надо сейчас смотреть на положение команд, еще всё может измениться. Главное, чтобы ребята сейчас откатали свои программы по максимуму», –– сказала Боброва.

И российская фигуристка Евгения Медведева эти надежды оправдала. Свою короткую программу россиянка откатала с мировым рекордом, заняв первое место.

Медведева набрала 81,06 балла. Команда России поднялась на второе место.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.