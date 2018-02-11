Сторонница Трампа напишет книгу в ответ на скандальную «Огонь и ярость»

Журналистка телеканала Fox News и сторонница президента США Дональда Трампа Жанин Пирро готовит ответ на скандальную книгу Майкла Вульфа о Белом доме «Огонь и ярость». Об этом сообщает New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Проект под названием «Нет огня, нет ярости» Пирро уже обсуждает с американским лидером и его сторонниками. Трамп согласился дать журналистке интервью для создания книги, сообщают источники в администрации.

В материале, в частности, утверждается, что Трамп изменяет своей жене Меланье. Глава государства раскритиковал книгу, а Вульфа назвал психически ненормальным. Сообщается, что хозяин Белого дома намеревался подать иск против Вульфа, однако его советники отговорили его от этой идеи.

Как писал портал iz.ru, книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» поступила в продажу 9 января и сразу стала бестселлером в США. Известно, что публикация станет основой для телесериала. В России книга будет издана в апреле.