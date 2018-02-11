Прямой эфир

Дуэт с композицией о терактах в Европе победил в песенном конкурсе в Италии

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыканты Эрмал Мета и Фабрицио Моро, исполнившие песню про теракты в Европе, одержали победу на 68-м ежегодном фестивале итальянской песни «Сан-Ремо».

Композиция под названием Non mi avete fatto niente («Вы мне ничего не сделали») была написана после серии атак, произошедших в мире в последние годы.

В тексте песни авторы упомянули «красное от огней и стыда море Ниццы», где в 2016 году террорист на грузовике врезался в толпу людей, о «дождливом лондонском небе, которое не делает скидок даже на время похорон», после серии нападений на Вестминстерском мосту, а также аналогичных кровавых событиях в Париже, Барселоне и Каире.

«Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», — говорится в песне.

Дуэт Мета и Моро стал сразу фаворитом фестиваля. При этом во многом из-за самоплагиата. Автор песни Андреа Фебо сделал композицию похожей на свое другое творение.

Конкурс завершился 10 февраля на сцене театра «Аристон» в курортном городке Сан-Ремо. Особыми гостями фестиваля стали Стинг, американский фолк-певец Джеймс Тэйлор и ямайский рэгги-исполнитель Шэгги.

Ранее портал iz.ru сообщил, что российская певица Юлия Самойлова выбрала песню для участия в конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети стартовал флешмоб под песни Витаса
Кобзон назвал «тявканьем» получившую «Грэмми» песню о Путине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017