Дуэт с композицией о терактах в Европе победил в песенном конкурсе в Италии

Музыканты Эрмал Мета и Фабрицио Моро, исполнившие песню про теракты в Европе, одержали победу на 68-м ежегодном фестивале итальянской песни «Сан-Ремо».

Композиция под названием Non mi avete fatto niente («Вы мне ничего не сделали») была написана после серии атак, произошедших в мире в последние годы.

В тексте песни авторы упомянули «красное от огней и стыда море Ниццы», где в 2016 году террорист на грузовике врезался в толпу людей, о «дождливом лондонском небе, которое не делает скидок даже на время похорон», после серии нападений на Вестминстерском мосту, а также аналогичных кровавых событиях в Париже, Барселоне и Каире.

«Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», — говорится в песне.

Дуэт Мета и Моро стал сразу фаворитом фестиваля. При этом во многом из-за самоплагиата. Автор песни Андреа Фебо сделал композицию похожей на свое другое творение.

Конкурс завершился 10 февраля на сцене театра «Аристон» в курортном городке Сан-Ремо. Особыми гостями фестиваля стали Стинг, американский фолк-певец Джеймс Тэйлор и ямайский рэгги-исполнитель Шэгги.

Ранее портал iz.ru сообщил, что российская певица Юлия Самойлова выбрала песню для участия в конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.