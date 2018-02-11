Спецборт МЧС России эвакуировал четверых больных в крупные клиники

Спецборт МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных граждан из Симферополя и Грозного в специализированные клиники Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Информацию об этом распространили в самом ведомстве в воскресенье, 11 февраля.

«Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал заместитель начальника медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Евгений Штанев.

Спецборт на базе «Сухой Суперджет 100» оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые во время полета позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

2 февраля в Геленджике открылся многофункциональный медицинский центр, который по степени оснащения может соперничать с ведущими мировыми медицинскими центрами. Учреждение такого уровня впервые построено на средства частных компаний.

Стоимость клиники вместе с уникальным оборудованием и объектами социальной инфраструктуры — 5 млрд рублей. Все расходы взяла на себя «Роснефть».