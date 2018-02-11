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Зачем американский болельщик принес флаг РФ на Олимпиаду

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Американский болельщик Филип Вахуда принес и развернул флаг России на открытии Олимпийских игр, чтобы поддержать российских спортсменов.

Об этом он рассказал в субботу, 10 февраля.

«Они четыре года тренировалась, готовились представить свою страну на Играх, но их лишили такой возможности. Мне хотелось, чтобы они чувствовали себя как дома, показать, что они со всеми на равных», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что слышал о допинговом скандале, но считает, что Олимпиада для всех.

9 февраля портал iz.ru сообщил, что соревнования по олимпийским видам спорта для спортсменов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, пройдут в России в феврале–апреле.

По словам министра спорта Павла Колобкова, в состязаниях примут участие 920 спортсменов.

В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Позже на соревнования были допущены 169 атлетов из РФ, которые будут выступать под олимпийским флагом.

6 февраля российские спортсмены подали в суд на МОК за невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации и карьере, а также нарушение их прав.

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