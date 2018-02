Шведская группа Carbon Based Lifeforms сыграла в Московском планетарии

Шведский эмбиент-дуэт Carbon Based Lifeforms (CBL) сыграл свою космическую музыку на фоне проекций звездного неба в Московском планетарии.

Выступление состоялось в субботу, 11 февраля.

«Концерт в настоящем планетарии вносит в происходящее какую-то магию. Это психологически трудно: мы не видим глаз наших зрителей, между нами нет связи. С другой стороны, мы играем в действительно прекрасном месте и для нас всё это волшебно», — признался один из артистов корреспонденту ТАСС.

