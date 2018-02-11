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Шведская группа Carbon Based Lifeforms сыграла в Московском планетарии

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Фото: youtube.com
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Шведский эмбиент-дуэт Carbon Based Lifeforms (CBL) сыграл свою космическую музыку на фоне проекций звездного неба в Московском планетарии.

Выступление состоялось в субботу, 11 февраля.

«Концерт в настоящем планетарии вносит в происходящее какую-то магию. Это психологически трудно: мы не видим глаз наших зрителей, между нами нет связи. С другой стороны, мы играем в действительно прекрасном месте и для нас всё это волшебно», — признался один из артистов корреспонденту ТАСС.

4 февраля шведский продюсер Андрес Пьер Клеруп обвинил победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлёва в плагиате за несколько дней до концерта на британском телевидении.

Продюсер заявил, что песня Сельмерлёва Run for your Life скопирована с его хита Longing for Lullabies.

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