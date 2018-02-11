В ООН заявили о начале самого кровопролитного периода в сирийском конфликте

Конфликт в Сирии переживает один из самых кровопролитных периодов — жертвами авиаударов по территории Сирии стали более 1 тыс. мирных жителей за первую неделю февраля. Об этом сообщили в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Сирийский народ переживает один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. По поступающим сообщениям, свыше 1 тыс. мирных жителей погибли в результате авиаударов только за первую неделю февраля», — приводит ТАСС текст сообщения.

В связи с этим Гутерреш призывает все стороны противостояния немедленно прекратить огонь и добиться мирного урегулирования конфликта.