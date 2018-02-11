Прямой эфир

В ООН заявили о начале самого кровопролитного периода в сирийском конфликте

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт в Сирии переживает один из самых кровопролитных периодов — жертвами авиаударов по территории Сирии стали более 1 тыс. мирных жителей за первую неделю февраля. Об этом сообщили в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

«Сирийский народ переживает один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта. По поступающим сообщениям, свыше 1 тыс. мирных жителей погибли в результате авиаударов только за первую неделю февраля», — приводит ТАСС текст сообщения.

В связи с этим Гутерреш призывает все стороны противостояния немедленно прекратить огонь и добиться мирного урегулирования конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об уничтожении курдами 25 турецких бойцов и танка
Генштаб Турции назвал причины крушения военного вертолета в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017