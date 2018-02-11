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Первый медальный день Олимпиады-2018 принес России бронзу Елистратова

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Обладателем бронзовой медали зимней Олимпиады 2018 года в финальном забеге в шорт-треке на дистанции 1500 м стал россиянин Семен Елистратов.

Это первая медаль сборной олимпийских атлетов из России.

Победу одержал кореец Лим Хё Чун, установивший новый олимпийский рекорд — 2:10.485. Серебро завоевал голландец Шиньке Кнежт, сообщил «Интерфакс».

Елистратова поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

8 февраля российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова первыми победили на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, обыграв норвежскую пару на турнире в миксте.

После четырех побед пара лидирует в турнире и досрочно выходит в полуфинал.

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