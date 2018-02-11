СМИ сообщили об уничтожении курдами 25 турецких бойцов и танка

Курдские ополченцы отбили в сирийском Африне атаку «Сирийской свободной армии», поддержанную турецкой бронетехникой, убив при этом 25 бойцов армии Турции и подбив танк.

Информацию об этом распространило курдское агентство «Фират» в воскресенье, 11 февраля.

Курды утверждают, что с 20 января вывели из строя 43 вражеских единицы бронетехники и уничтожили 669 человек бойцов «Сирийской свободной армии» и турецких солдат.

Турецкий Генштаб признал потери 30 своих военнослужащих и заявил о ликвидации 1141 участника курдских вооруженных формирований.

Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» в Сирии против курдских формирований Турция заявила 20 января.

Решение о проведении операции в Африне принято турецкими властями после заявления американских военных о создании в Сирии «сил безопасности границы».