На Украине задержан турист при попытке попасть в зону отчуждения ЧАЭС

Турист-экстремал из Азербайджана задержан при попытке попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с представителями Национальной полиции продолжает системные мероприятия по недопущению незаконного попадания лиц в зону отчуждения», — сказано в сообщении.

Так, 8 февраля в Киевской области был задержан 39-летний житель Баку. В его отношении составлены процессуальные документы «за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Ранее в январе сообщалось о планах запустить в Чернобыле солнечную электростанцию. Стоимость проекта оценивается в сумму более чем €1 млн.