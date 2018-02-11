Более 20 лодок и катамаранов сгорели в яхт-клубе в Венесуэле

На венесуэльском острове Маргарита сгорело более 20 прогулочных лодок, яхт и катамаранов. Об этом сообщает телеканал Globovision.

Пожар вспыхнул в яхт-клубе отеля «Венетур» в субботу, 10 февраля. В ликвидации огня были задействованы не менее 60 пожарных и спасателей.

Информации о пострадавших не предоставляется. Местные власти устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее 7 февраля портал iz.ru писал о ДТП в Венесуэле: грузовик, перевозивший полицейских, перевернулся. В результате инцидента пострадали 36 правоохранителей, еще один погиб.