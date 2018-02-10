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Число жертв ДТП под Ростовом увеличилось до трех

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Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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Количество погибших при аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 10 февраля около 19:20 мск на 927-м км. По предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением и врезался в дорожную машину.

«В результате ДТП водитель и две пассажирки скончались на месте происшествия. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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