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США возложили на Иран вину за инцидент на границе Израиля

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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США сочли инцидент на границе Израиля сознательной эскалацией напряженности со стороны Ирана.

Об этом заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт в субботу, 10 февраля.

«США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и твердо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом Науэрт обратилась к Ирану с призывом отказаться от поведения, которое угрожает миру в регионе.

10 февраля иранский беспилотник, вылетевший с территории Сирии, был сбит над Израилем, что спровоцировало ЦАХАЛ на ответную атаку по 12 военным объектам Тегерана в Сирии. Во время этого был сбит израильский истребитель F-16, его экипаж успел катапультироваться.

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