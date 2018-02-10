Соседка спасла двух маленьких детей из горящей квартиры в Подольске

В одной из квартир в подмосковном Подольске произошел пожар. В помещении находились двое маленьких детей, которых спасла соседка, сообщает РЕН ТВ.

Женщина вынесла из квартиры 6-месячного мальчика и 5-летнюю девочку до прибытия спасателей. Дети были госпитализированы.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Строителей в микрорайоне Львовский.

Женщина от госпитализации отказалась.

Другие подробности пока не известны. Проводится проверка для выяснения причин возгорания.

9 февраля портал iz.ru сообщал, что во время пожара в двухэтажном жилом доме в деревне Афонино в Нижегородской области погибли трое детей.