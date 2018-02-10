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Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с Путиным по Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу обострения ситуации на границе с Сирией. Об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — приводит «РИА Новости» слова премьера Израиля.

Он также отметил, что в ходе переговоров стороны условились продолжать координацию между военными двух стран с целью предотвращения конфликтных ситуаций в САР.

10 февраля военные силы Израиля сбили беспилотник, запущенный с территории Сирии, а затем начали ответную атаку на дислоцированные в республики иранские системы управления беспилотниками. Во время операции был сбит израильский истребитель F-16.

Как заявили в Тель-Авиве, операция страны носит оборонительный характер.

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