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Полиция проверяет сообщения о массовой драке в центре Петербурга

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Данные о массовой драке, произошедшей вечером в субботу, 10 февраля, на Думской улице в центре Санкт-Петербурга, проверяют полицейские Северной столицы. В правоохранительных органах рассказали, что в полицию поступили несколько сообщений о драке.

ТАСС сообщает, что по прибытии наряда полиции на место происшествия никого обнаружено не было. В полицию с заявлениями никто не обращался, из больниц сообщений нет. Видеозапись, на которой толпа напала на одного человека, а второй пытался уехать на машине, опубликована региональными СМИ. На ролике видно, что участники драки пытались преследовать пытавшихся уехать людей.

В начале января в Санкт-Петербурге восемь человек были госпитализированы после драки.

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