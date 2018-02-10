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Порошенко уверен в достижении мира в Донбассе при участии миротворцев ООН

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Фото: ТАSS/Zuma/Janis
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Миротворческая миссия ООН в Донбассе может стать гарантом мира, считает президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что эта миссия может «стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории».

Об этом украинский лидер написал в Facebook.

«Миротворческая миссия под мандатом ООН в Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира», — заявил Порошенко. «Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией», — продолжил он.

С инициативой о введении миротворцев в Донбасс выступил в сентябре президент России Владимир Путин, однако речь шла об охране миссии ОБСЕ на Украине, на территориях, где она действует. Киев добивается введения миротворцев ООН по всей территории Донбасса до границ с Российской Федерацией.

Военную операцию на востоке Украины Киев начал после государственного переворота в 2014 году.

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