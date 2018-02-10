Почти 30 человек стали жертвами ДТП с автобусом и мотоциклом в Индонезии

Авария с автобусом и мотоциклом на острове Ява в Индонезии унесла жизни 27 человек, еще 16 пострадали. Об инциденте сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Как передает ТАСС, пассажирский автобус столкнулся с мотоциклом в провинции Западная Ява. Транспортное средство перевернулось несколько раз. В момент аварии в автобусе находились не менее 40 пассажиров.

Как отмечают в правоохранительных органах, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у автобуса. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее, 10 февраля, пассажирский автобус опрокинулся на бок в Гонконге. В результате погибли 18 человек, еще более 60 пострадали.