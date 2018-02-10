Женщину госпитализировали на вертолете после ДТП в Москве

Пострадавшая в ДТП на северо-востоке Москвы женщина госпитализирована с места аварии вертолетом. По данным спасателей, автомобиль перевернулся около торгового центра «Рио» на Новодачном шоссе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. «Сейчас санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуирует пострадавшую женщину в больницу», — отмечается в сообщении. О состоянии пострадавшей в аварии женщины данных нет.

Обстоятельства, причины аварии устанавливаются.

Ранее в субботу стало известно, что ребенка госпитализировали после ДТП на востоке Москвы.