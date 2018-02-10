Титов предложил дотировать перелеты россиян внутри страны

Перелеты для россиян внутри страны необходимо дотировать, чтобы им было выгодно отдыхать на отечественных курортах. Такое мнение высказал кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов на круглом столе по вопросам развития туризма на Кубани, который прошел в Геленджике.

«Из Москвы до Европы долететь дешевле, чем из Москвы до Анапы. Это неправильно… необходимо дотирование и стимулирование наших граждан, чтобы им было выгодно летать по стране и отдыхать здесь», — приводит его слова «РИА Новости».

Бизнес-омбудсмен заверил, что туризм является серьезным стимулом для развития всей экономики, поскольку 1 рубль, инвестированный в туристическую сферу, дает 5–6 рублей вложений в другие отрасли, среди которых транспорт, строительство и общепит.

В настоящее время в РФ продлена льготная ставка НДС в 10% на перелеты по большинству российских регионов и нулевой НДС на перелеты в Крым и Калининградскую область. Кроме того, действуют четыре программы субсидирования воздушных перевозок: региональная, программа полетов на Дальний Восток (для пенсионеров и молодежи), в Калининград и Крым.