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Первые выступления россиян в Пхенчхане

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Шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 м. Россиянин вышел в финал с лучшим временем. В главном забеге наш спортсмен уступил 0,2 секунды победителю из Южной Кореи. После финиша Семен дал интервью Алексею Фомину из газеты «Известия».

Российские керлингисты досрочно вышли в полуфинал турнира в дабл-миксте. Пара Брызгалова–Крушельницкий уже выиграла четыре матча из пяти. Впереди у дуэта еще две игры, в том числе с фаворитами соревнований канадцами.

Сегодня за медали боролись еще несколько россиян. Конькобежка Наталья Воронина стала 10-й на дистанции 3000 м. В биатлонном спринте на старт вышли Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Обе спортсменки остались далеко за пределами призовой тройки. В лыжном скиатлоне лучшей из наших с восьмым результатом стала Наталья Непряева. 

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