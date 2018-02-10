Восемь человек погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае восемь человек погибли в результате крупной аварии. На трассе Канск–Тасеево–Устье минивэн столкнулся с грузовиком. Все жертвы находились в легковом автомобиле. Среди погибших — двое маленьких детей и 17-летняя девушка. По предварительным данным, водитель минивэна выскочил на встречную полосу. На место аварии выехали представители администрации края, руководство МВД и ГИБДД. В полиции сообщили, что водитель занимался незаконными перевозками.