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Бывший депутат Украины рассказал о причинах отказа Киева воевать за Крым

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Украина не стала воевать за Крым весной 2014 года по нескольким причинам, рассказал бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко

, в то время временно исполнявший обязанности замглавы администрации президента страны.

Как он уточнил в беседе с журналистом издания «Вести», вводить военное положение в Крыму не стали, так как конституция Украины не разрешает проводить выборы в таких условиях. А изменить основной закон не было возможности. Кроме того, когда Александр Турчинов, занимавший пост ио президента, по телефону начал отдавать приказы командиру морских пехотинцев в Керчи открыть огонь, военные не стали выполнять приказ, пишет «РИА Новости».

Сенченко указал, что отмечались «факты предательства», «страна не воевала» и не была готова к вступлению в военные действия. Он добавил, что сыграли роль отношения россиян и украинцев, живущих в Крыму.

«На одной лестничной клетке жили командир российского корабля и его коллега с украинского судна», — заключил он, добавив, что воевать с теми, с кем дружишь много лет, непросто.

В последнее время вопрос о том, почему армия Украины не стала воевать за полуостров, стал обсуждаться всё чаще. Ранее стало известно, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать итоги референдума, называя полуостров «оккупированной территорией».

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