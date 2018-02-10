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«Союзмультфильм» открыл детский центр с музеем и школой анимации

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Киностудия «Союзмультфильм» открыла 10 февраля первый детский центр «СоюзМультКлуб», в котором юные зрители смогут встретиться с любимыми персонажами, посмотреть мультфильмы и попробовать создать свой собственный. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил руководитель детского центра Алексей Покровский, сотрудники «СоюзМультКлуба» ставят перед собой задачу рассказать детям об анимации и помочь им развиваться в творчестве.

По его словам, в здании планируют открыть школу анимации. Лучшим ученикам заведения предложат пройти практику на студии и работать над проектом вместе с аниматорами. Кроме того, в центра расположен музей «Союзмультфильма», в котором представлены персонажи мультфильмов студии с 1956 года.

Ранее портал iz.ru писал, что «Союзмультфильм» представит новые серии известного мультфильма «Простоквашино» весной 2018 года.

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