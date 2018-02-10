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Партия «Мусават» отказалась от участия в выборах президента Азербайджана

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Оппозиционная партия «Мусават» не примет участия во внеочередных выборах президента Азербайджана. Это решение принято после трехчасового обсуждения.

«После трехчасового обсуждения партия приняла решение не участвовать в выборах», — приводит «РИА Новости» сообщение партии. Ранее оппозиционный Национальный совет и Партия народного фронта отказались участвовать в предстоящих выборах.

Ранее стало известно, что шестой съезд правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан») выдвинул действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом на внеочередных выборах главы государства. Выборы назначены на 11 апреля.

Причиной назначения внеочередных президентских выборов стали международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием. Согласно конституции, выборы должны были состояться 17 октября. 

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