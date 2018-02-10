Колбасу весом 135 кг приготовили в Калининграде

К возрожденному средневековому празднику Дню длинной колбасы в Калининграде мастера приготовили более тонны разных колбасок и королевскую «Русскую» колбасу. Батон длиной 3 м 10 см весит 135 кг и приготовлен по советскому ГОСТу.

Мероприятие прошло на набережной реки Преголя на территории «Старого порта» в Музее Мирового океана. Главное угощение праздника приготовил коллектив кооператива «Коляда», сообщает ТАСС.

По словам руководителя кооператива Павла Цымбалия, батон колбасы делали двое суток, а собранный батон варили 12 часов.

На приготовление колбасы ушло 40 часов и 25 свиных окороков, на изготовление потребовались, в частности, говядина, свинина, шпик, черный перец и душистый мускатный орех, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Портал iz.ru сообщил ранее, что фестиваль продуктов «МосЕда» пройдет в Москве 17–18 марта. Ранее стало известно, что в столице приготовят больше 170 видов блинов в рамках фестиваля «Московская Масленица». Основные гулянья пройдут на Манежной площади и площади Революции.