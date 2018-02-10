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Разгневанную девушку «успокоили» струей воды на автомойке в Краснодаре

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Фото: Depositphotos.com
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В Сети набирает популярность запись, полученная с видеокамер на одной из автомоек Краснодара.

На кадрах видно, как блондинка подходит к мужчине, моющему машину, и начинает ему что-то эмоционально объяснять. Второй участник конфликта сначала никак на это не реагирует, но в итоге не выдерживает и направляет шланг в сторону девушки.

Это тоже не сразу охладило пыл разозленной девушки, но в итоге она всё же уходит. Был ли мужчина работником автомойки или спутником девушки и из-за чего произошел конфликт — неизвестно.

Ранее в феврале на автомойке в городском округе Ступино мужчина одним ударом убил сотрудника автомойки, отказавшегося мыть его BMW.

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