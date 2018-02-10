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Ребенка госпитализировали после ДТП на востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несовершеннолетний пострадал при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на улице Юности.

«В результате столкновения один человек пострадал — ребенок», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя правоохранительных органов.

В Московском авиационном центре уточнили, что пострадавшего несовершеннолетнего эвакуировали в детскую больницу медицинским вертолетом.

Ранее в СМИ появилась информация, что водитель автомобиля допустил наезд на пешеходов в юго-восточной части Москвы. Авария произошла в Батайском проезде.

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