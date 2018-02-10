Ребенка госпитализировали после ДТП на востоке Москвы

Несовершеннолетний пострадал при столкновении двух автомобилей на востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на улице Юности.

«В результате столкновения один человек пострадал — ребенок», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя правоохранительных органов.

В Московском авиационном центре уточнили, что пострадавшего несовершеннолетнего эвакуировали в детскую больницу медицинским вертолетом.

Ранее в СМИ появилась информация, что водитель автомобиля допустил наезд на пешеходов в юго-восточной части Москвы. Авария произошла в Батайском проезде.