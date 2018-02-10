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Дело возбудили по факту ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае

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Фото: IZ.RU
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек в ДТП под Красноярском, среди жертв аварии, напомним, двое годовалых детей и девушка 17 лет.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщает, что водитель минивэна Honda незаконно осуществлял пассажироперевозки. Мужчина нелегально набирал по объявлению пассажиров, желающих добраться до Красноярска, установили полицейские.

Авария произошла утром в субботу, 10 февраля, на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье, сообщал портал iz.ru.

Предварительно, виновником аварии назван 43-летний водитель минивэна, в полиции считают, что он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ».

Погибли все люди, находившиеся в минивэне, водитель грузовика не пострадал.

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