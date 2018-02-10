Неделя некоммерческих организаций пройдет в Пензенской области

В Пензенской области с 12 по 19 февраля впервые состоится Неделя некоммерческих организаций, целью которой является популяризация общественных инициатив.

Основными темами станут вопросы гражданского участия в формировании и осуществлении социальной политики в сфере защиты и поддержки россиян, укрепления взаимного доверия и сотрудничества, развития механизмов общественного контроля, сообщает ИА «Пенза-Пресс». В рамках мероприятия откроется фотовыставка «НКО в фокусе», день открытых дверей ведущих пензенских общественных организаций, форум «Доброволец» и Школа гражданской активности.

В 2017 году в России впервые официально отметили День добровольца (волонтера) 5 декабря. Президент подписал соответствующий указ в ноябре. 2018-й объявлен в РФ Годом добровольца.