В ДТП с участием автобуса в Гонконге погибли 13 человек и 40 пострадали

Жертвами крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге стали 13 человек. В результате аварии еще 40 получили различные травмы, передает Центральное телевидение КНР.

Сообщается, что автокатастрофа произошла около 18:00 по местному времени в субботу, 10 февраля. По невыясненной причине автобус опрокинулся на бок на обочину дороги. В настоящее время в нем остаются заблокированными около 20 человек.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Портал iz.ru писал о гибели восьми человек в результате столкновения минивэна Honda и грузовика в Красноярском крае. Жертвами ДТП стали пассажиры иномарки, в том числе двое детей и 17-летняя девушка.