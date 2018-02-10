Водителей в Москве просят «уступить дорогу» коммунальщикам

Днем в субботу столичных водителей просят отказаться от использования личного транспорта и «уступить» дороги коммунальщикам. Как сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», сотрудники предприятия вышли на уборку снега.

«Мы, как и многие горожане, не смогли остаться в стороне и решили принять участие в устранении последствий аномального снегопада!» — приводит выдержку из сообщения агентство городских новостей «Москва».

Вместе с тем просим всех водителей немного подождать с использованием личного транспорта, чтобы городские службы смогли беспрепятственно расчистить улицы», — обращаются коммунальщики к автолюбителям.

Накануне портал iz.ru сообщил, что около 1,25 млн кубометров снега вывезено с улиц Москвы за прошедшие сутки. Мощные снегопады обрушились на столичный регион 3–5 февраля, в Москве выпало 47 см осадков, что составляет 122% месячной нормы.