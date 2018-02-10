Орловская область отметит 200-летие Ивана Тургенева

На основные события, посвященные 200-летию Тургенева, из федерального бюджета будет направлено около 346 млн рублей. Большая часть средств пойдет на реставрацию объектов культурного наследия в Тульской и Орловской областях.

Ремонт в усадьбе писателя в Спасском-Лутовиново завершится к ноябрю. По словам врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в списке региона несколько десятков мероприятий, связанных с именем писателя. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Обсуждается идея сделать 200-летие Тургенева главной темой Библионочи, которая будет проходить по всей России в конце апреля. Также Минкультуры России поддержит создание фильма «Неизвестный Тургенев. Свет и тень», который рассказывает о писателе как художнике.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — один из классиков русской литературы, внесших значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века. Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но и западноевропейского романа. Иван Тургенев первым в отечественной литературе начал изучать личность «нового человека» — шестидесятника.