Руководителей минсельхоза Забайкалья подозревают в превышении полномочий

Полицейские в Забайкалье задержали главу регионального минсельхоза Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом порталу iz.ru сообщила пресс-служба МВД России.

«По данным следствия, чиновники превышали свои должностные полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством Российской Федерации и предназначенных для компенсации ущерба сельхозпроизводителям Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году», — пояснил представитель правоохранительных органов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).

Как установили сотрудники полиции, указанные чиновники незаконно выдвигали фермерам условия для получения государственных субсидий, направленных им на возмещение ущерба от летней засухи. В результате незаконных требований семи предприятиям был нанесен ущерб в размере 10,5 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании замглавы управления МВД РФ по Пензенской области Наримана Алтынбаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями.