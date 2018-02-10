Британский таблоид сообщил о «новой секретной военной игрушке России»

Британское издание Daily Express попыталось напугать читателей материалом о новом российском вооружении. Статья в таблоиде посвящалась военным самолетам Су-57 и носила название «Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя».

Обозреватель газеты пишет, что Су-57 являются «новой ужасной военной игрушкой России» и утверждает, что самолет был продемонстрирован в действии спустя часы после публикации доклада Мюнхенской конференции по безопасности, пишет «РИА Новости».

В документе, напомним, говорилось о растущем противостоянии России и стран Запада и оценивался риск «тотальной войны».

Портал iz.ru сообщал, что США обеспокоились растущим присутствием России в Западном полушарии. Госсекретарь США РексТиллерсон выражал обеспокоенность текущим состоянием российско-американских отношений и высказывался за более продуктивное взаимодействие двух стран.

В Европе также обеспокоены возможной «агрессией России», так, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что удар России чреват «тысячами и тысячами жертв». В Минобороны РФ назвали потерей границ разумного слова британского министра о России.